Touba / Pénurie d'eau: Certains quartiers ont soif et... A un peu moins de quarante huit heures de la commémoration de la 127e édition du Grand Magal de Touba, c’est la croix et la bannière pour les populations de la ville sainte pour étancher leur soif ou de faire leurs besoins. L’eau se fait rare dans beaucoup de quartiers comme Madyana, Dianatou, Guédé, Sourah, Ndamatou, Darou Marnane entre autres.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Septembre 2021 à 07:21 | | 0 commentaire(s)|

Les populations très peinées par cette pénurie d’eau à Touba se rabattent sur des camions citernes offerts par Touba Ca kanam pour se ravitailler en eau potable.



Beaucoup de pèlerins interpellés sur le manque d'eau à Touba pointent du doigt l'État qui selon eux devrait prendre toutes les précautions nécessaires pour l'alimentation correcte en eau potable pendant le Magal.



L'on nous signale aussi que les autorités administratives et religieuses sont à pied d’œuvre pour le retour de l’eau afin de soulager les populations.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos