Touba: Serigne Abo Mbacké remet un adiya de 236 millions au Khalife des Mourides Serigne Mountakha

Serigne Abo Mbacké Fallilou donne un adiya de 236 millions F CFA au Khalife général des Mourides, Serigne Touba Cheikh Mountakha.



Ceci au nom de toute la famille de Serigne Fallou et des talibés. Renouvelant son acte d'allégeance, Serigne Abo a sollicité des prières pour toute la famille et les talibés. Non sans souhaiter une longue vie à Serigne Mountakha.