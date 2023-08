Touba: Serigne Mbaye Thiam et d’autres responsables visitent les ouvrages de production d'eau et le système d'évaluation des eaux pluviales Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2023 à 17:26 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam et le ministre auprès du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, en charge de la prévention et de la lutte contre les inondations, Issakha Diop, les directeurs généraux de l'Onas, Mamadou Mamour Diallo, le Directeur de la DGPI, Madické Cissé, le Directeur de l'Ofor, M. Ndiaye ainsi que le Directeur de l'Assainissement, M. Sène, sont actuellement à Touba. Ils visitent les ouvrages de production d'eau et le système d'évaluation des eaux pluviales.







