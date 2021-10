Touba: Serigne Mountakha Bassirou Mbacké distribue aux sinistrés 100 millions et 150 tonnes de riz

Le Khalif général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a offert un don aux 2.528 sinistrés des inondations de la Cité religieuse. Chacun des sinistré va recevoir 40 000FCfa et un sac de riz.



« J'ai aussitôt mis en place une commission devant procéder au recensement des populations victimes des inondations. Ceci, après avoir reçu le chèque d'un montant exact de 101.120.000 de Fcfa et les 150 tonnes de riz des mains de Hizbout tarqiyah. Nous voilà réunis pour démarrer les opérations de distribution", a expliqué le gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye.



La distribution, promet-il, va se faire de quartier en quartier afin de permettre aux bénéficiaires de récupérer les appuis dans de bonnes conditions.



