Touba / Serigne Mountakha à Mimi Touré: «Mon estime et mon soutien pour Macky Sall, augmentent chaque jour » Le Khalife général des Mourides se veut clair : "Mon soutien et mon affection pour le Président Macky Sall sont indéfectibles. Mon estime pour lui, croît chaque jour ». Serigne Mountakha a tenu ces propos à l’attention d’Aminata Touré et sa délégation, ce mardi, à Touba. La tête de liste de Benno Bokk Yakaar, effectuait une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides, à l’entame de sa tournée nationale de campagne électorale.

Un soutien massif du guide de Touba qui a boosté le moral de Mimi et sa délégation, introduits auprès du Khalife général par les discours de Talla Sylla et Serigne Bass Kaltoum.



Après avoir rappelé les liens qui l’unissent à la famille de Mme Touré, le guide de Touba a chargé la délégation envoyée par le Président Macky Sall, de lui exprimer toute sa satisfaction et l’a exhortée à prêcher la paix partout où elle se rendra dans le pays. « Quiconque promeut la paix, aura la paix », a enseigné le guide de Touba.



Accueillie auparavant par une forte mobilisation à la sortie de l’autoroute Ila Touba, Mme Touré a d’abord visité le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba, étape de prière, suivie d’une visite de courtoisie chez le Khalife général, Serigne Mountakha.



Apres cette étape, la délégation a présenté ses condoléances au domicile de Serigne Abo Mbacké, pour ensuite se rendre chez le porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre. Partout, l’accueil fut le même.









