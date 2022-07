Touba: Trois responsables politiques de Yewwi en prison

Trois responsables politiques de Yewwi Askanwi pourraient ne pas voter ce dimanche. Moustapha Diouf Lambaye, Tapha junior (qui n’est autre que le rejeton de Moustapha Cissé Lô) et Cheikh Seck ont été arrêtés hier par la police de Janatou suite à une plainte de Khadim Mbacké, un responsable de l’APR. On leur reproche d’avoir fait un tir en l’air de sommation ce mercredi. Des sources du journal LeTémoin n’ont pas été assez claires dans la relation de l’incident ayant poussé Moustapha Diouf Lambaye à faire un tir de sommation.



Mais cela s’est passé dans un attroupement entre les deux camps, celui de la majorité et celui de l’opposition. Un attroupement qui avait provoqué une montée de la tension. Toujours est-il que Moustapha Diouf Lambaye et ses deux acolytes ont passé la journée hier dans les locaux de la police de Janatou. Ils ont finalement été placés en position de garde-à-vue. On espère qu’il ne leur viendra pas l’idée de se « suicider » comme le pauvre François Mancabou !