Touba: Un commerçant attaqué et agressé, envoyé aux urgences. Trois (3) agresseurs, armés de machettes et d’un pistolet, ont attaqué dans la nuit du mardi au mercredi, un commerçant, nommé Issa Ndiaye au quartier Keur Kab à Touba.

L’agression a eu lieu vers 23 heures. Un des agresseurs a tiré un coup de pistolet, visant la tête du commerçant. Mais, la balle l’a frôlé et lui laisse quelques blessures.



Ainsi, les autres agresseurs l’ont administré plusieurs coups de machettes, avant d’emporter une somme de 200.000 FCfa.



Après leur forfait, le trio armé de machettes et d’un pistolet, a pris la fuite. Et, la victime, gravement atteinte, se trouve actuellement aux urgences à l’hôpital Matlaboul Fawzayni de Touba.



La gendarmerie et la police ont effectué un déplacement sur les lieux de l’agression.



