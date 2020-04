Touba : Un père de triplés les baptise des noms de Macky Sall, Abdoulaye Diouf Sarr et de l'infirmière Awa Ndiaye

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Avril 2020

Le geste de Khabane Faye continue de défrayer la chronique à Touba et environs. Ce père de famille, dont l'épouse a accouché de triplés le samedi 4 avril dernier, a baptisé ces derniers des noms du Président Macky Sall, de son ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr et d'une infirmière en service dans la ville sainte, Awa Ndiaye, selon Dakaractu.



La scène s'est déroulée à Buqatul Mubarak, au quartier Médinatul Salam. Selon nos confrères, Khanane Faye dit avoir choisi les noms des deux premiers pour services rendus à la nation, notamment dans la lutte contre la Covid-19 et à l'infirmière, pour son "soutien indéfectible' à l’endroit de son épouse, Binetou Ndiaye.

