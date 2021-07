Touba: Un pompiste emporte les recettes journalières d’une station-service et se la coule douce à Mbour Le pompiste qui avait emporté les recettes journalières d’une station-service à Touba a été arrêté. Marcel. B, qui s’était réfugié à Mbour pour se la couler douce, a été finalement cueilli, jugé puis condamné à 02 ans, dont 06 mois de prison ferme.

Un pompiste en service au niveau d’une station-service, située à Touba a vidé nuitamment la caisse. Marcel. B. a abandonné son poste, vers 02 heures du matin et emporté les recettes journalières, estimées à 571.000 FCfa, selon des informations de Source A. Après quoi, le pompiste s’est réfugié sur la Petite Côte, plus précisément à Mbour où il se la coulait douce.



Mais le fugitif a été finalement arrêté par les gendarmes de la Brigade de proximité de Ndindy. Déféré au Parquet de Mbacké pour vol au préjudice de son employeur, le pompiste a été placé sous mandat de dépôt par le délégué du procureur Seydina O. Diallo. Jugé jeudi dernier, le prévenu a reconnu sans ambages les faits.



Pour justifier son acte, Marcel B. a révélé qu’il n’avait pas un bon salaire.



Dans son délibéré, le Tribunal d’instance de Mbacké a condamné le pompiste à 02 ans de prison, dont 06 mois ferme.



