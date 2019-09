Touba : à cause d’une tasse de café, elle ébouillante sa belle-sœur

A cause d’une tasse de Café Touba, Amy Ndiaye (22 ans) déverse une marmite contenant de l’eau bouillante sur de sa belle-sœur, Mame Fati Dia (33 ans). Cet incident qui a eu lieu au quartier Poulailler à Touba, a conduit à l’arrestation de A. Ndiaye jugée devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel.



A la barre, la prévenue, Amy Ndiaye a reconnu avoir versé de l’eau chaude contenue dans la marmite avec la laquelle, elle s’apprêtait à préparer de la bouille. Le verdict sera rendu le 12 septembre prochain, rapporte L’Observateur.

