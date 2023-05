Touba et Ndiassane: Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop a présenté ses condoléances aux Khalifes Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2023 à 21:11 | | 0 commentaire(s)|

Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, était ce lundi après-midi à Touba, pour présenter ses condoléances au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacke, qui a perdu récemment son épouse Sokhna Daba Diallo. Selon un communiqué de presse, le président de l’Assemblée nationale « s’est incliné pieusement devant la mémoire de la défunte […] Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, était ce lundi après-midi à Touba, pour présenter ses condoléances au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacke, qui a perdu récemment son épouse Sokhna Daba Diallo. Selon un communiqué de presse, le président de l’Assemblée nationale « s’est incliné pieusement devant la mémoire de la défunte épouse du Khalife et prié pour le repos de son âme au paradis ». M. Diop a saisi cette occasion pour exprimer au Khalife, Serigne Mountakha Mbacké, toute sa gratitude pour le rôle éminemment important qu’il joue au service d’un Sénégal de paix et de prospérité.

« En tant que parlementaires, nous sommes très sensibles à cela », a déclaré le Président de l’Assemblé nationale qui a aussi, souhaité longévité et santé au Khalife général des Mourides dans l’accomplissement de sa noble mission.

Selon le document de presse, auparavant, le Président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop, avait présenté ses condoléances au nouveau Khalife général de Ndiassane Cheikh Bouh Sidy Makhtar Kounta suite au rappel à Dieu de son prédécesseur, Cheikh Bécaye Kounta, le mardi 16 mai 2023. Au nom de la Représentation nationale, le Président de l’Assemblée nationale, après s’être pieusement incliné devant la mémoire de l’illustre disparu et prié pour le repos de son âme au Paradis, a également saisi cette occasion pour exprimer au nouveau Khalife, Cheikh Bou Sidy Makhtar Kounta, tous ses vœux de succès dans sa nouvelle mission et prier pour que Dieu l’accompagne dans l’accomplissement de sa noble tâche.

« A Ndiassane comme à Touba, le Président Amadou Mame Diop a réaffirmé l’engagement de l’Etat, sous la conduite du Président Macky Sall, à poursuivre le soutien aux foyers religieux, notamment Ndiassane, avant de solliciter des prières pour le Sénégal » souligne le communiqué.

Le Président de l’Assemblée nationale était accompagné d’une très forte délégation composée entre autres, des membres du Bureau, du Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, Me Elhadj Oumar Youm, des présidents de Commission Abdou Mbow, Cheikh Seck et Karim Séne, de membres de son Cabinet et d’agents de l’Administration de l’Assemblée nationale.



