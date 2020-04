Touba: le marché Ocass fermé depuis ce matin Comme annoncé, le marché Ocass de Touba est fermé depuis ce jeudi matin, sur arrêté préfectoral. Selon le délégué du marché, Seyni Dieng qui s’est prononcé sur la Rfm, cette fermeture va durer une semaine pour les commerces non essentiels, alors que les commerces de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, pourront rouvrir dans 3 jours. Cela, pour permettre aux autorités sanitaires de désinfecter complètement le marché. Plusieurs cas positifs au Covid-19, issus de la transmission communautaire, ont été détectés à Touba, pour la plupart, au marché Ocass.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Avril 2020 à 14:03 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos