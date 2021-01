Touba: le taximan agresse son client pour lui voler ses 5 millions et prend une peine de 2 ans Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Janvier 2021 à 15:46 | | 0 commentaire(s)|

Le chauffeur de taxi, Djibril Fall a été condamné à 2 ans dont 1 an de prison ferme par le tribunal de Mbacké, hier. Il avait débarqué vers 1 heure du matin au poste de police de Gouye Mbinde, à Touba, pour échapper à un lynchage populaire. M. Fall a tenté d’agresser son client pour lui dérober son sac contenant 5 millions de FCfa. Lorsqu’il est arrivé à destination au quartier Keur Serigne Niane Diop, il avait accéléré son véhicule dépassant le domicile de son client. Malheureusement pour lui, le véhicule s’est enfoncé sur une route sablonneuse. Le passager a ouvert la portière avant de partir avec son sac contant 5 millions F Cfa.

Djibril Fall a fait marche arrière pour le poursuivre. Il a agressé son client en le mordant à la main et au niveau de son dos. Alertés, les voisins ont tenté de lyncher l’agresseur. Ce dernier a laissé son véhicule derrière lui et a pris la fuite, pour se refugier à la police de Gouye Mbinde. Jugé, le mis en cause a reconnu les faits sans donner les motifs.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-35392-touba-le-ta...

