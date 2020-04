Touba renoue avec le coronavirus : un des deux cas communautaires du jour détecté au marché Ocass Alors qu’on annonçait, hier, que la ville de Touba ne comptait plus de malade du coronavirus après la sortie du centre de santé de Darou Marnane du dernier malade qui y était interné, l’on annonce, ce jeudi, que l’un des deux cas testés positifs et issus de la transmission communautaire, vient de Touba, principalement du marché Occas où un commerçant, actuellement transféré à Dakar, a été également testé positif et issu de la transmission communautaire. Le cas en question est un vigile qui opère pour deux services, le jour et la nuit. Les autorités sanitaires sont en train de retracer ses contacts pour les isoler et effectuer d’éventuels tests.

