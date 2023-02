Touché aux ischios, Lionel Messi est incertain pour le match du PSG contre le Bayern Munich Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Février 2023 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

Lionel Messi s'est blessé durant la rencontre face à l'OM (1-2), mercredi en Coupe de France. L'Argentin est forfait pour le déplacement à Monaco et incertain pour la réception du Bayern Munich en Ligue des champions, même si le club parisien reste optimiste. Ce serait un nouveau coup dur pour le PSG. Lionel Messi s'est blessé durant la rencontre face à l'OM (1-2), mercredi au Vélodrome en Coupe de France. L'Argentin est touché aux ischio-jambiers, et d'ores et déjà forfait pour le déplacement des Parisiens à Monaco, samedi en Championnat. Cette blessure musculaire pourrait aller jusqu'à contraindre Messi de déclarer forfait pour la réception du Bayern Munich en Ligue des champions, mardi prochain. Le club parisien reste toutefois confiant quant à la présence du joueur pour ce huitième de finale aller face aux Bavarois. Lequipe.fr



