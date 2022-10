Toujours dans un calvaire : Colère des habitants de la Cité APIX Tivaouane Peulh Les habitants de la cité APIX à Tivaouane Peulh, déplacés suite à la construction de l’autoroute à péage (Pikine irrégulier sud 1 et 2), sont dans le calvaire. Ils courent derrière l’État du Sénégal pour l’obtention de leurs titres de propriétés depuis 2012. L'As



Pire, dans la Cité APIX, des tiers tentent de leur arracher les espaces publics et terrorisent les populations avec des convocations à la Gendarmerie quand elles mettent leur veto sur la commercialisation illégale de ces espaces publics. Pis, ajoute le comité inter-îlots des habitants de la Cité APIX Tivaouane Peulh (CICA), des baux sont délivrés à des tiers qui ne sont ni de près, ni de loin liés à ce projet de recasement.



Le comité rappelle dans un communiqué reçu à «L’As» que sur ce site a été désaffecté du domaine national, titré foncièrement sous le numéro 6043 /R et transféré à l’Apix qui est la seule habilitée à attribuer des parcelles aux impactés des grands projets de l’Etat.





Mais à leur grande surprise, des gens se permettent d’y installer un promoteur qui y délivre des actes avec la complicité de certaines autorités et autres agents des Impôts et Domaines. Les habitants se demandent comment peut-on se permettre de délivrer des baux, sur un titre foncier mis sous l’autorité du Gouverneur.



Et comment les gens font pour disposer d’actes administratifs sur un site protégé et bénéficiant d’un statut particulier au point que même la mairie de Tivaouane Peulh, ne peut y délivrer un quelconque acte tellement que c’est verrouillé. Ainsi, les populations de la Cité Apix, réclament l’annulation pure et simple de ces faux baux.



