À l'instar des autres secteurs d'activités, l'État a octroyé une enveloppe de 15 milliards de FCFA au secteur du tourisme et des transports aériens dans le cadre de son programme de résilience économique et social afin de diminuer les impacts de la Covid-19. Selon Aliou Gning, Conseiller technique du Ministre du tourisme et des transports aériens, "aujourd'hui toutes les structures éligibles ayant fait une demande ont pu bénéficier du crédit hôtelier et touristique. L'ensemble du financement qui a été fait s'élève à 8,665 milliards de FCFA et on a clôturé le mercredi passé le financement sur les BFR". Il poursuit que sur les 15 milliards dédiés au secteur du tourisme, plus de 8,6 milliards sont consommés et le reste sera utilisé pour la relance du tourisme c'est à dire le financement pour les investissements. "Nous finançons les besoins en fonds de roulement pour permettre aux entreprises de pouvoir résister à la crise, préserver l'outil de travail, mais aussi préserver les emplois. Nous allons nous attaquer à l'investissement pour que les hôtels soient compétitifs", a t-il déclaré.