Tourisme religieux : Porokhane au cœur de l'audience accordée par Serigne Mountakha au Directeur général de la Sapco, Souleymane Ndiaye Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Décembre 2023 à 12:47

Le Directeur général de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco SA.) a été reçu hier en audience par le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Une rencontre au cours de laquelle, le tourisme religieux a été abordé notamment, au profit de la cité religieuse de Porokhane. « J'ai eu le privilège d'être reçu ce mardi 05 décembre 2023 à Touba par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Au cours de cette rencontre enrichissante, le Khalife a partagé son projet de tourisme religieux à Porokhane. En vue de concrétiser cette initiative, une équipe de la Sapco Sénégal sera déployée incessamment à Porokhane pour accompagner sa mise en œuvre », a réagi, au sortir de l'audience, Souleymane Ndiaye qui a exprimé toute sa reconnaissance au patriarche de Darou Miname. « Le Khalife n'a pas manqué, ajoute-t-il, de prier pour Son Excellence le Président de la République Macky Sall. Nous sommes reconnaissants du soutien du Khalife, qui a également formulé des prières pour la réussite de notre mission ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/tourisme-religieux-porokhane-a...

