Tournée Agricole du MAER : Pr Moussa Baldé mise sur le renforcement de la mécanisation du secteur

Au delà de l'appui en intrants et semences en perpétuelle évolution le MAER mise sur le renforcement de la mécanisation du secteur .Ainsi au total 10 tracteurs et 25 motoculteurs viennent d'être remis aux producteurs du Fouladou. Un don fruit d'un partenariat et d'une collaboration entre le PROVALE-C l'état du Sénégal et le ministère de l'agriculture.





Auparavant le professeur Moussa Baldé s'était rendu dans le Médina Yero Foula pour encourager les efforts du marabout cultivateur Thierno Amadou Baldé. En effet, ce guide religieux ne s'est pas limité à dispenser que du savoir mais se présente en référence et modèle pour la vulgarisation de la vision du chef de l'état.Naturellment le ministre de tutelle ne pouvait que comme à ses habitudes que récompenser le patriotisme économique et la concurrence autour de l'excellence.





Autre site visité par le MAER, le périmètre de Diatoumane dans la commune de Sare Bidji dans le département de kolda, dans cette localité le réseau africain pour le développement intégré R.A.D.I a matériélisé la conjugaison des efforts pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à travers l'accompagnement des communautés en appui-conseil et acquisition des intrants .Entre l'agriculture et l'élevage le radi a fini a travers le parquet d'activités, de ressortir et mettre en exergue le caractère agro-sylvo-pastoral de la région.





Au terme de son long périple,le MAER se dit satisfait du comportement des cultures et espère des rendements records .





Mamadou B.Diallo

Source : https://www.exclusif.net/Tournee-Agricole-du-MAER-...