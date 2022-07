Tournée Nationale de la Grande Coalition Wallu Sénégal : retour sur l’étape de Mbour

Pour débuter la journée, la caravane est passée par Malicounda où la délégation a été accueillie par une forte délégation de Wallu Sénégal et Yewwi Askan Wi sous la houlette de monsieur le ministre Joseph Ndong et Mamadou Diouf, le candidat de Wallu dans la liste départementale.



C'est ainsi qu'elle s'est dirigée chez Feu Sadio Traoré, fervent militant du PDS, pour présenter les condoléances du Président Abdoulaye Wade, de Karim Wade et de Wallu Sénégal à sa famille. Une occasion pour Mamadou Lamine Thiam, le directeur de campagne de Wallu Sénégal de s'incliner devant la mémoire du défunt, de formuler des prières pour le repos en paix de son âme et de saluer la dimension et l'engagement de l'homme, reconnus de tous dans le département de Mbour.



La visite a été par la suite sanctionnée par les prières de la famille, et particulièrement celles de la famille Kounta à l'endroit de la délégation pour le succès de la coalition.



À l'arrivée de la délégation à Diass, Mamadou Lamine Thiam a fait une déclaration pour :

- rappeler les problèmes fonciers engendrés par le bradage foncier dans la zone;

- rappeler les promesses non tenues du gouvernement de Macky sall ;

- exposer les conditions de vie précaires des populations;



- inviter les populations de Diass à voter massivement pour l'inter-coalition Wallu-yewwi afin d'élire leurs porteurs de voix à l'assemblée nationale, en l'occurrence Docteur Mamadou Lamine Diaite ( candidat Yewwi Askan Wi), Anta Diouf ( candidate Wallu Sénégal), Mamadou Diouf ( candidat Wallu Sénégal), Maissa Mbengue ( candidate Yewwi Askan Wi) et Idrissa Mbengue ( candidat à la liste nationale de Yewwi Askan wi).





Après Diass, la délégation a été conduite à Sindia, puis à Nguekhokh où elle a été en visite à la permanence du Grand Parti, trouvant sur les lieux l'honorable député Malick Gueye qui a accueilli la délégation avec une forte mobilisation.



Prenant la Parole, l'honorable député Malick Guèye de Grand Parti a salué l'engagement et la conduite de Woré Sarr à l'hémicycle et en a profité pour magnifier la vision du Président Abdoulaye Wade. Il a ensuite exprimé ses regrets pour avoir signé la lettre de dénonciation du projet du monument de la Renaissance Africaine. Il a signifié que c'est plus tard qu'il s'est rendu compte de la rentabilité du projet et qu'il n'avait pas hésité à le signifier à son mentor d'alors, Moustapha Niass.



Pour terminer sa déclaration, il a salué l'engagement de Wallu Sénégal, de ses membres dans le comité électoral communal, celui de tous les responsables de l'inter-coalition dans la commune de Nguekhokh. Malgré le rejet de la liste des titulaires de Yewwi Askan Wi, il a promis de s'investir pleinement pour la victoire de l'inter-coalition.



Il a également exprimé son désir de voir son frère Karim Wade revenir au pays, un leader qui, selon lui, se présente comme un acteur majeur pouvant faciliter le renversement du pouvoir de Macky Sall.



Ensuite, devant l'assistance, Mamadou Lamine Thiam a salué la délégation de l'inter-coalition trouvée sur place, a appelé les militants et sympathisants de Wallu Sénégal à se mobiliser pour la victoire de l'inter-coalition dans le département afin de contribuer à remporter la majorité parlementaire. Cela leur permettra de porter la loi criminalisant l'homosexualité, d'abroger les lois scélérates écartant des adversaires politiques.



Une occasion pour le directeur de campagne de Wallu Sénégal de rappeler le rôle d'un député et pour terminer de souhaiter pleine santé à Malick Gackou.



Les allocutions terminées, la délégation a poursuivi sa caravane à Ngaparou et à Saly Portudal. À Saly, Idrissa Mbengue et Arouna Diouf ont, après un accueil chaleureux, rassuré la délégation sur une victoire de l'inter coalition dans la ville.



Et pour clôturer la caravane dans le département, la délégation s'est arrêtée à Mbour où elle a trouvé une forte mobilisation au quai de pêche.



Ainsi, devant les candidats investis, l'honorable Woré sarr et Mamadou Lamine Thiam ont, tour à tour, décrié les accords de pêche signés par l'Etat du Sénégal avec les pays occidentaux bradant les ressources halieutiques. Cela, ayant engendré la rareté des poissons et a contraint les pêcheurs à tenter de rallier l'Europe à leurs risques et périls. Une situation qu'ils ont déplorée, et qui est selon eux, une raison de plus pour que les populations votent pour l'inter-coalition Wallu-yewwi.