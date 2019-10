Tournèe PLASEPRI - Matam va bénéficier de 250 millions selon Zahra iyane THIAM Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2019 à 12:16 | | 0 commentaire(s)| Dans la mise en œuvre 12ème étape de la tournée nationale de vulgarisation du dispositif de financement de la Plateforme d‘appui du Secteur Privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie (PLASEPRI), la région de MATAM va bénéficier d’une enveloppe de 250 millions.





Les jeunes et les femmes sont la cible prioritaire et les secteurs ciblés sont notamment le secteur de l’agriculture, de l’artisanat, de la pêche, du tourisme, du transport entre autres.



« Nous avons échangé avec les acteurs fortement mobilisés pour cette étape. Les jeunes, les femmes et les entrepreneurs nous ont entretenu de leur principale difficulté qui l’accès au financement, à l’adaptation au financement mais également aux conditions qui demeurent relativement élevées… » a dit madame le ministre avant d’ajouter que la PLASEPRI touche tous les secteurs.



Selon elle, PLASEPRI est une plate-forme d’appui au secteur privé local, d’abord pour ceux qui sont au pays mais aussi pour les compatriotes de la diaspora qui veulent revenir et investir au Sénégal.



"La mission principale de la PLASEPRI est l’accès du secteur privé à des services financiers adaptés. Elle est articulée autour de trois composantes essentielles, à savoir la ligne microfinance, la ligne petite et moyenne entreprises (PME) et le volet assistance technique", a ajouté le ministre.



Elle souligne aussi qu’en amont de cette disponibilité financière un appui technique conséquent au niveau du renforcement des chaînes de valeur est prévu avec "la ligne assistance technique qui est disponible pour un montant de 7 milliards au niveau de la PLASEPRI".















