Tournée de Guy Marius Sagna et ses camarades : Le Frapp à la rencontre des guides religieux Le Front pour une révolution anti-impérialiste panafricaine et populaire (Frapp) et le front multi-lutte Doy Na étaient en tournée, ce weekend, dans la région de Kaolack. Ce périple permis à Guy Marius Sagna et Cie de rencontrer des autorités religieuses ainsi que les collectifs de lutte du département de Kaolack.

Dans un communiqué, le Secrétariat exécutif national du Frapp renseigne qu’il s’est entretenu avec l’imam Ndao, monseigneur Martin Boucar Tine et le khalife général Serigne Mahi Niasse.



‘’Le Frapp et Doy Na ont sensibilisé ces autorités sur les problèmes de spoliations foncières, de démolition de maisons, de violation des droits des travailleurs, de recrutement clientéliste, d'accaparement des forages ruraux, de la non-orientation des étudiants, du manque d'infrastructures’’, indique-t-on.



Le Frapp promet d’ailleurs d’aller à la rencontre des autres autorités religieuses, de tous les Sénégalais pour que toutes et tous ‘’entendent le son de cloche anti-impérialiste et démocratique populaire’’.



Le mouvement a aussi profité de son voyage dans la région du bassin arachidier pour rencontrer le collectif de Koutal composé de 400 victimes de spoliations de leurs parcelles et le collectif des victimes de démolition de maisons de Kahone extension. Et demande, à cet effet, à l'État de régler dans les meilleurs délais ‘’ces injustices dont sont victimes nos concitoyens de Koutal et de Kahone’’.

