Tournée de remobilisation : La caravane de Farba Ngom accueillie en grande pompe à Thilogne

Du monde fou a accueilli la caravane du responsable politique du Fouta dans les rues de Thilogne. Cette localité située à 45 Km de Ourossogui et 60 Km de Matam a refusé du monde lors du passage du député et maire de Agnam, Farba Ngom dans le cadre de sa tournée de remobilisation et de solution. Hommes, femmes, jeunes et vieux, marchant ou à dos de cheval, sous un soleil de plomb , scandent le nom de Farba Ngom. Accompagné d'autres responsables politiques de l'Apr, Farba Ngom sillonne le Fouta à moins de deux mois de la présidentielle de février 2024.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Tournee-de-remobilisatio...