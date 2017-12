Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Tournée du Président Emmanuel Macron en Afrique: Le discours du Président ghanéen Nana Akufo Ado que tout Africain devrait tenir Rédigé par Alain Lolade le 4 Décembre 2017 à 13:25 | Lu 268 fois « Nous ne pouvons pas continuer de baser la politique de notre région, de notre continent, de nos pays sur le soutien des Occidentaux, des Européens, ou encore de la France, ça ne marchera pas, et ça n’a jamais marché. Notre objectif, c’est de trouver le chemin nous-mêmes et de se dire: « Qu’est ce que nous pouvons faire pour développer nos Nations nous-mêmes ? »



Après 60 ans d’indépendance nous ne pouvons pas laisser notre budget de l’éducation et de la santé, être décidé par la charité des contribuables européens.



Regardez les 60 prochaines années, ce sera des années de transition dans lesquels nous n’aurons pas besoin de l’aide du contribuable français dont nous apprécions la générosité.



Ce continent malgré tout ce qu’il a subi, est le continent qui détient encore plus de 30 % de matières premières indispensables et stratégiques au monde, avec des vastes terres fertiles, avec la population la plus jeune au monde, une population dynamique remplie d'ingéniosité, qui prend des risques pour traverser le Sahara et la Méditerranée pour atteindre un objectif. C’est ce dynamisme là dont nous avons besoin ici, en Afrique.



Nous devons offrir à ces jeunes, des opportunités locales, c’est notre objectif en tant que dirigeant pour qu’ils arrêtent d’aller chercher des opportunités ailleurs.



En ce qui concerne les migrations, elles ne sont pas nouvelles, il y a toujours eu des migrations économiques, il est de la nature de l’être humain d’aller des endroits les plus pauvres vers des endroits les plus propices économiquement,



Le XIXe siècle a été marqué par énormément de migration européennes, les Irlandais, les Italiens ont tous migré vers l’Amérique car il n’y avait pas de travail en Italie, aujourd'hui les jeunes Italiens sont en Italie, les jeunesIirlandais sont en Irlande, nous voulons les jeunes Africains, en Afrique. (Applaudissements).



Nous devons changer cette mentalité de mendicité, de charité qui attend toujours des autres. Nous devons avoir un état d’esprit de faiseurs de personnes qui se disent: " qu’est-ce que je peux faire pour ma nation ? "



Les gouvernements ont la responsabilité de s’assurer que ces personnes puissent avoir les opportunités localement; afin d’abandonner leur désir de migrations et que l’Afrique soit remplie d’épanouissement.



Mon objectif est de savoir ce que nous pouvons faire pour qu'en ce XXIe siècle, les populations africaines puissent remplacer l’état d’esprit de mendicité, de charité par l’état d’esprit de responsabilité.



Nous devons nous dire: « nous pouvons le faire aussi »



Il y a 60 ans, nous avons obtenu notre indépendance en même temps que les Coréens, les Malaysiens et Singapour, etc.. ils étaient plus pauvres que la Ghanéen moyen. mais aujourd’hui ils sont loin devant.



Que s’est-il passé ces 60 dernières années ? Cette question devrait interroger tous les Africains et leurs dirigeants.

Qu’est-ce que nous devons faire pour faire avancer nos pays pour qu'ils rattrapent les Coréens, les Malaysiens et Singapour ?

Si nos jeunes partent c’est c’est parce qu’il n’y a pas d’opportunités ici, alors nous devons leur donner ces opportunités-là et changer la mentalité de leur état d’esprit, pour qu’on puisse arrêter avec le contingent de charité que nous avons reçu ces dernières décennies.



Le temps de notre indépendance est réel et imminent et dépendra de nous, c’est pourquoi j’ai adopté le slogan « Nous bâtirons le Ghana sans aide et de façon autonome »



Merci, nous pouvons le faire.





Je vous remercie.

