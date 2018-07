Tournée du pôle parrainage de l’Apr : Mimi Touré démarre la mobilisation par Tivaouane Les responsables de l’Alliance pour la république (Apr) de Tivaouane se sont retrouvés ce week-end autour d’Aminata Touré en charge du parrainage, pour réfléchir sur la question et décliner les stratégies à mettre en mouvement. Selon Abdou Ndené Sall, le ministre délégué en charge du développement du réseau ferroviaire national qui a pris la parole à cette occasion, la seule perspective stratégique pour le Sénégal, c’est de réélire Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Juillet 2018 à 08:42 | | 1 commentaire(s)|

Pour accorder leurs violons autour du parrainage et déterminer les stratégies à mettre en œuvre en perspective de la prochaine présidentielle, les responsables de l’Alliance pour la République (Apr) du département de Tivaouane se sont réunis le weekend dernier.



La rencontre, présidée par l’ex-Premier ministre Aminata Touré et initiée par Seynabou Gaye Touré (présidente du Conseil départemental de Tivaouane), a réuni l’ensemble des maires du département et les ministres Mame Thierno Dieng, et Abdou Ndéné Sall.



Dans son discours, le ministre délégué en charge du développement du Réseau ferroviaire national a soutenu que la « seule perspective stratégique pour le Sénégal, c’est la réélection du Président Macky Sall ». Pour étayer ses propos, il indique que le magistère du président Sall est porteur de paix et de prospérité. « Le président Macky Sall s’est engagé dans ce chantier. Et dans tous les secteurs de la vie nationale, il a multiplié les performances par quatre, en seulement 6 ans de pouvoir ».



Au-delà du parrainage, souligne Abdou Ndéné Sall, la présidentielle est un combat qu’il faut gagner si on ne veut pas périr. « Raison pour laquelle, il faut d’ores et déjà une mobilisation constante autour de notre candidat le Président Macky Sall jusqu’au jour-J », affirme le ministre Sall.



Maire de Tivaouane, Mamadou Diagne Sy Mbengue estime pour sa part, que la réélection du Président Macky Sall est une œuvre de salubrité publique. En attendant, le parrainage est le premier pas à franchir.



Pour l’ancien Premier ministre Aminata Touré dite Mimi, Tivaouane est une pièce maitresse dans dispositif politique de la coalition Benno Bokk Yakaar. « Il est heureux de constater que tous les responsables se sont mobilisés pour la réélection du chef de l’Etat ». De l’avis de la présidente du Conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré, le fichier électoral du département de Tivaouane ne dépasse pas les 250 000 électeurs, mais le département peut s’engager à trouver 150 000 parrains pour le président de la République.













L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook