Tournée économique: Amadou Bâ reçoit les doléances des acteurs socio-économiques de Sédhiou (Photos)

En tournée économique dans les régions de la Casamance, le Premier Ministre Amadou Bâ a rencontré ce 15 janvier 2024, les acteurs socio-économiques de la région.



La cérémonie a débuté avec les prières de l’imam ratib, qui a émis des doléances pour la morgue de la Grande Mosquée.



Ensuite, le prêtre et le pasteur de Sédhiou, ont également prié pour le Premier Ministre et sa délégation.



Par la suite, ce fut au tour du Premier Ministre de prendre d’ouvrir les débats. À l’entame de ses propos, il a rappelé que le programme triennal lancé par le Président Macky Sall, vise à satisfaire les besoins des populations.



Sur ce, le directeur de l’Agence régionale de développement fit une présentation sur les secteurs clés de la région.



Ainsi, il fit savoir que Sédhiou est la première région de l’anacarde et la deuxième position concernant la banane. Ce dernier profita également de son intervention, pour mettre en lumière les atouts que possède la région. D’après lui, Sédhiou, c’est aussi un secteur de l’Aquapêche et l’aquaculture.



Et place fut faite aux doléances!



“ La priorité de Sedhiou, est le pont de Balla Moussa Daffé ”, a-t-il indiqué.



Il préconisa aussi la construction d'unités de transformations de élevage, accorder des financements aux femmes, de réceptifs hôteliers, le lancement de la construction du Lycée de Marsassoum, l’achèvement de la construction de l’ENO, l’accélération de la construction du stade régional, la dotation en ambulances médicalisées…



Revenant sur ces doléances, le Chef du Gouvernement a apporté des éléments de réponse.



“ Le Sénégal doit avoir une grande banque de développement ”, a-t-il préconisé.



Abordant la problématique du stade, le Premier Ministre a annoncé que l’Etat va accélérer les travaux.



Pour l’aérodrome, Amadou Bâ souligna qu’un agrandissement sera bientôt en cours, pour recevoir les gros avions. Concernant le tourisme, le Premier Ministre rassura que les infrastructures routières permettront d’attirer les investisseurs comme cela s’est fait dans les autres régions.



Répondant aux interrogations sur la DER, Amadou Bâ de révèler que “ ce qui a sauvé l’anacarde il y a trois ans, c’est la DER ”.



Concernant les lampadaires, “ toutes les communes ont une dotation de 200 ”, ajouta-t-il. “ D’ici deux ans, il n’y aura plus un problème d’eau partout au Sénégal. On va créer dans ce pays, 200 000 emplois par an ”, a-t-il promis.



Enfin, le Premier Ministre a assuré que les conditions de vie des populations seront relevées, une fois qu’il accédera à la magistrature suprême.



Concernant le volet sanitaire, au terme de sa prise de parole, Amadou Bâ rappella : “ l’hôpital d’ici a un matériel qui n’existe pas dans certains hôpitaux à Dakar…C’est l’un des hôpitaux les plus modernes du pays ”.