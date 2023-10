Tournée économique: Le Premier Ministre Amadou Ba accueilli dans la ferveur à Thiès Après Saint Louis et Louga, le Premier Ministre Amadou BA entame ce samedi 28 octobre 2023 une tournée économique dans la région de Thies. Commençant sa mission dans la ville de Thiès, le Premier Ministre a été accueilli dans la ferveur dans la Cité du Rail.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2023 à 07:21 | | 0 commentaire(s)|

La Place de France a refusé du monde pour offrir un accueil chaleureux au Chef du Gouvernement.

Arborant des tee-shirts blancs avec l’effigie du Pm et celle de Abdoulaye DIÈYE, les populations thiessoises sont sorties en masse malgré la canicule.



Dans cette mobilisation monstre, les partisans et sympathisants du DG de l’AIBD ont inondé la Place de France avec des drapelets aux couleurs nationales.



De même, les autres responsables de BBY ne sont pas en reste à l’image de Siré Dia ou de Cheikh Oumar ANNE.

En somme, une marée humaine a accueilli le PM Amadou BA, candidat de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar à Thiès.



Par ailleurs, le PM Amadou BA fera un Ziar chez les familles religieuses pour ensuite recevoir les acteurs socio-économiques (GPF et Bajanu gox du département) pour enfin finir la soirée avec les audiences politiques.



Pour rappel, le PM Amadou BA effectue une tournée économique dans la région de Thies du 28 au 01 novembre 2023 en vue de faire le suivi et évaluation des projets structurants de l’Etat.

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook