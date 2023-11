Tournée économique: Macky Sall attendu au centre et au sud du pays

Le Président Macky Sall va faire une tournée économique dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick à partir du 13 novembre, et ce, jusqu’au 18 novembre, renseigne leSoleil.sn.



Aussi, il a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement de prendre toutes les dispositions pour la bonne organisation du Conseil présidentiel, des visites et inaugurations prévues dans chaque région.

