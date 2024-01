Tournée économique en Casamance : Le Premier ministre va passer en revue les secteurs vitaux de la région

Selon un bulletin du Bureau d’information gouvernementale (Big), dans le département de Vélingara, le chef du Gouvernement se rendra entre autres au marché sous régional de Diaobé. A Médina Yoro Foulah, plusieurs réalisations dont des infrastructures routières seront visitées alors qu’à Kolda la visite de la Sodagri (Société de développement agricole et industriel du Sénégal) figure en bonne place dans l’agenda du Premier Ministre en raison du potentiel agricole de la zone. Idem pour la région de Sédhiou où l’agriculture mobilise entre 70 à 80% de la population.



« Ainsi, ce marathon économique sera mis à profit par le Premier ministre Amadou Ba pour passer en revue les secteurs vitaux de la verte Casamance, une belle région d’opportunités, dans un contexte où le Sénégal s’apprête à mettre en œuvre le troisième Plan d’actions prioritaires du Pse », lit-on dans le document.



Selon le Big, dès son accession à la magistrature suprême en 2012, le Président Macky Sall a affiché sa ferme volonté de faire de la Casamance l’une de ses priorités. Le Big de souligner que le niveau d’investissement sans précédent en faveur de la région naturelle du Sud, en tant que pôle expérimental de la territorialisation des politiques publiques, en est une preuve implacable.



«Les actions sont nombreuses, les résultats impressionnants. De l’éducation, à la santé, en passant par les infrastructures de désenclavement et autres réalisations de haute portée socio-économique, les efforts du Chef de l’Etat ont touché tous les coins et recoins de la partie sud, au grand bonheur des populations. Les infrastructures routières restent, sans aucun doute, la meilleure vitrine des performances historiques enregistrées dans la région naturelle de la Casamance au cours de cette dernière décennie », renseigne la même source.



Entre la réhabilitation de l’axe routier Sénoba-Ziguinchor-Mpack (165 km), la « Boucle des Kalounayes » (52 km), la route nationale n°6 (218 km), le Pont de Marsassoum (486 mètres), la « Boucle du Boudier » (81 km) et autres voiries et infrastructures urbaines, des investissements historiques ont été consentis. A ces actions phares, il faut ajouter l’engagement sans faille du Président Macky Sall pour un retour définitif de la paix en Casamance.

