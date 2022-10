Tournée nationale: après Dakar, Kapay "demna Thiès tothie ko, gneuw Kaolack tothie ko"

Après Dakar, Kapay a entamé sa tournée nationale. Après Thiès, l'équipe s'est déplacée à Kaolack en déployant les grands moyens. Toutes les couches ont été visitées et intéressées, sur l'importance de détenir Kapay en soi. Son slogan, un service de proximité est devenu une réalité et les autres régions qui vont recevoir leurs visites n'ont qu'à bien se tenir. L'artiste comédien, "Niokhite", pour plagier Me Madické Niang a balancé: "Demnaniou Dakar tothie ko, dem Thiès tothie ko, gneuw Kaolack tothie".