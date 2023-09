Tournée religieuse : "Le candidat Amadou Ba est un excellent candidat... Je lance un appel à Mame Boye Diao ... L'attitude de Abdoulaye Daouda Diallo ne nous surprend pas..." (Cheikh Issa Sall) Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2023 à 01:27 | | 0 commentaire(s)|

La première sortie du directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, la plus grande institution financière du pays a été réservée aux chefs religieux du département de la commune de Mbour.

Une occasion saisie par le tout nouveau directeur général de la Caisse de dépôt et consignation de demander aux chefs religieux de prier pour leur candidat Amadou Ba et les nouvelles missions du CDC.

Le maire de Mbour s'est prononcé aussi sur la décision de Abdoulaye Daouda Diallo de revenir dans la famille apériste et même d'inviter Mame Boye Diao et Aly Ngouille Ndiaye d'en faire autant..."

Comme à l'accoutumée, chaque fois dans des circonstances pareilles, nous faisons le déplacement pour venir solliciter des prières auprès des chefs religieux. Après avoir remercié le président Macky Sall, nous avons demandé aux chefs religieux de prier pour notre candidat Amadou Ba, qui est un excellent candidat. Un candidat qui incarne les valeurs du Sénégal, à savoir la paix, la stabilité... Personne n'a jamais entendu Amadou Ba sur des invectives. Amadou Ba, c'est la continuité du legs laissé par son excellence Macky Sall", a affirmé Cheikh Issa Sall. D'ailleurs, le nouveau patron de la Caisse de dépôt et consignation s'est prononcé sur la décision de Abdoulaye Daouda Diallo de regagner sa famille naturelle. "La décision de notre frère Abdoulaye Daouda Diallo de regagner sa famille naturelle ne nous surprend pas... Abdoulaye Daouda Diallo incarne l'Apr. À cet effet, je lance un appel à nos frères Mame Boye Diao et Aly Ngouille Ndiaye de revenir dans leur famille naturelle...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Tournee-religieuse-Le-ca...

Accueil Envoyer à un ami Partager