Tournoi de foot : Le maire de Nguer Malal, Samba Kanté, parrain des trois Finales

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Juillet 2022 à 18:56 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de la commune de Nguer Malal, M. Samba Kanté, a été désigné parrain des finales des tournois organisés par les jeunes des villages de Keur Maniang, de Keur Balla Sèye et de Nguer Malal. En effet, ces jeunes ont porté leur choix sur l'édile, car à les en croire, cette reconnaissance est hautement méritée, grâce à son engagement et sa détermination envers sa commune. Le maire a permis la construction de routes, l'accès à l'électricité des écoles et beaucoup d'autres réalisations. Par conséquent, c'est sans surprise que les populations de Nguer Malal et des villages environnants, s'unissent derrière Samba Kanté.