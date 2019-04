Tournoi des 4 Nations d'Accra: Les organisateurs proposent 100 millions à la Fsf

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) pourrait empocher une centaine de millions si elle accepte de participer au Tournoi des 4 Nations (Unity Cup) prévu du 2 au 9 septembre prochain à Accra, la capitale du Ghana. D’après le quotidien « Record », les organisateurs de cette compétition aurait en effet, proposé de verser en amont, dans les comptes de la FSF, la rondelette somme de 200.000 de dollars US (100 millions FCfa), payable par transfert à la signature.



Des billets d’avions seront offert à 23 personnes qui logeront dans un hôtel 5 étoiles (chambre double pour les joueurs au même étage, chambres simples pour les délégués et autres membres du staff technique, deux suites pour le chef de la délégation, l’entraîneur...



La Fédération Sénégalaise de Football n’a pas encore donné suite àcette requête, selon le journal, qui ajoute que certains de ses membres ont cependant exprimé le souhait de porter la question devant le Comité exécutif.

