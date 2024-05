Tournoi international de judo de Saint-Louis: Les organisateurs satisfaits de la 24e édition La 24e édition du tournoi international de judo de Saint-Louis, s'est tenue ce week-end, dans la capitale du Nord, avec plus de 150 combattants, qui se sont donné rendez-vous sur le tatami du complexe gymnase Didier Marie. Une édition qui a connu une réussite totale, selon le président du comité d'organisation du tournoi, Ngor Faye, par ailleurs président de la ligue Nord de judo et disciplines assimilées.

Cette 24e édition du tournoi international de judo de Saint-Louis, a pris fin ce dimanche et a vu la participation des pays de la sous-région comme la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Congo et la Guinée Conakry. Sans oublier celle des clubs venus de l'intérieur du pays, comme Amajelo de Dakar du combattant Mansour Fall, considéré comme l'un des plus grands talents de sa catégorie (+de 100 kg), qui a brillé et a presque survolé ce tournoi lors des combats individuels et les dames Adama Sambou, Diodio Sonko et Fatou Ndiaye, qui ont permis à leur club de terminer en tête du podium, avec 4 médailles d'or remportées devant Dakar université club, qui a engrangé 3 médailles en or.



Par contre, l'équipe de l'Association des forces armées (ASFA) a remporté au forceps, la compétition par équipe, en décrochant, dans un combat épique, la première place, après une finale très disputée contre Amajelo, qui a terminé deuxième devant l'Institut des sports de Saint-Louis, qui a remporté la 3e place, s’est aussi distingué en individuel avec le titre du meilleur combattant du tournoi remporté par leur combattant Adama Badji.



Et à l'issue des remises de médailles et de diplômes de reconnaissance aux participants et partenaires clôturant la fin de cette 24e édition, le président du comité d'organisation, Ngor Faye s'est dit satisfait du déroulement du tournoi, malgré les difficultés et contraintes rencontrées pour boucler le budget qui était évalué à plus de 37 millions de francs Cfa.



Dans son face-à-face avec la presse locale, qu'il n'a cessé de remercier, il a tenu à adresser des remerciements au président de la Fédération sénégalaise de judo qui a fait le déplacement, au maire de la ville de Saint-Louis Mansour Faye, représenté par son adjoint chargé des sports Lamine Ndiaye, au président du Conseil départemental de Saint-Louis, Me Moustapha Mbaye, sans oublier le coordonnateur du mouvement "Sama Gox Sama Yité" Abdou Karim Ndiaye et à tous les acteurs qui ont contribué à la réussite et au succès de ce tournoi international de judo, inscrit sur l'agenda culturel et sportif de la ville tricentenaire.















Adama Sall (Saint-Louis)





