Tournoi qualificatif Ufoa A/Can U20 : Le Sénégal étrille la Gambie (5-1) et se qualifie en demi-finales Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Novembre 2020 à 22:31 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe nationale du Sénégal des U20 s’est qualifiée, ce dimanche, en demi-finales du tournoi de la zone A de l’Ufoa, qualificatif à la Can-2021 prévue en Mauritanie. Les Lionceaux se sont imposés sur la marque de 5-1 devant la Gambie, au stade Lat Dior de Thiès.



Les buts sénégalais ont été marqués par Samba Diallo (5e), Dion Lopy (45e sur penalty et 46e), Mouhamed Bâ (51e sur penalty) et Ibrahima Mandefu (89e).



Le Sénégal est actuellement leader de la poule A avec 5 pts +4. Il est suivi de la Sierra Leone (1 pt) et de la Gambie (0 pt).





Source : Source : https://www.jotaay.net/Tournoi-qualificatif-Ufoa-A...

Accueil Envoyer à un ami Partager