Toussaint Manga : «S’il y a quelqu’un que l’UMS doit sermonner dans ce pays, c’est bien le Président Macky Sall» Le député et responsable libéral pense que l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) est en train de porter un combat qui n’est pas le sien, en s’attaquant à Ousmane Sonko. Pour Dr. Toussaint Manga, elle ne doit pas se substituer à la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar (Bby).

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Mars 2022 à 12:30

A l’en croire, le président de l’Ums, Ousmane Chimère Diouf a été clair sur l’injustice infligée à certains magistrats et citoyens, mais il a été hué sur le refus manifeste de la justice sénégalaise d’exécuter des décisions de juridictions nationales et internationales.



« L’As » ajoute qu’il demande ainsi à M. Diouf, soit de garder le silence comme il l’a fait sur des questions importantes qui ont décrédibilisé notre système judiciaire, soit de prendre son courage pour aborder toutes les questions qui gangrènent notre justice.



Selon lui, le traitement scandaleux dans un passé récent de dossiers d’opposants, a légitimé les interrogations des citoyens sur l’impartialité de notre justice. S’il y a quelqu’un que l’Ums, doit sermonner, indique Dr. Toussaint Manga, c’est bien le Président Macky Sall.



