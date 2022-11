Toussaint à Saint Lazare: Les proches communient avec "leurs" défunts, la rareté des fleurs soulignée

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et de celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. A Saint Lazare, d’une part ,les fidèles ont prié pour leur défunts proches et sont heureux d’assister à la fête afin de pouvoir décorer leur tombe et communiquer avec eux. D’autre part, les vendeurs sont contents de pouvoir écouler leur produits, mais déplorent la rareté des fleurs, car la majorité est importée.