Tout sur le 3e mandat, sur Karim Wade et Khalifa Sall, les événements de mars: Macky Sall, le maître du Jeu ? Le Président Macky Sall a accordé une interview à la Rfi et à France 24 et n'a pas fait dans la langue de bois en ce qui concerne ses réponses. Même si sur le 3e mandat, le ni oui ni non a refait surface.

Selon le Chef de l'Etat, " la question du 3e mandat, j'en parlerai au moment que j'ai choisi ou quand le débat va être inévitable. Ce qui est sûr, c'est que je ne poserai jamais un acte qui soit antidémocratique ou anticonstitutionnel. Je suis profondément démocratique ", a-t-il dit aux médias français repris par leurs collègues sénégalais.



" Avec mon mandat à l'Union africaine, je ne pourrais pas m'occuper du Sénégal au quotidien. Or le Sénégal a besoin qu'on s'en occupe au quotidien ", a révélé Macky Sall.



Premier Ministre après les Locales 2022



Au moins les Sénégalais sont édifiés sur la date de la nomination du futur Premier ministre. " Il sera nommé après les Locales. cela n'a pas de sens de nommer un Premier Ministre à un mois des élections locales. Le nom du prochain PM, je l'ai dans ma tête, mais tant que le Président n'a pas apposé sa signature, considérez qu'il n'a pas encore de Premier Ministre ", a-t-il fait savoir.



Le cas des deux K

A en croire Macky Sall, "je suis favorable: une amnistie? Une sorte de réhabilitation? Je ne sais pas".



Evénements de Mars dernier



" Ce qui s'est passé en mars derniers ne se passera plus dans ce pays. On ne peut plus laisser les gens, sous quelque prétexte que ce soit , mettre à feu et à sang ce pays ", a-t-il averti les contrevenants.

