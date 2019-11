Trafic de chanvre indien: plus de 300 kg saisis à Missirah et Joal, 3 individus arrêtés

La Douane poursuit sa lutte contre le trafic de chanvre indien sur l’étendue du territoire douanier. Après Moussala dans le département de Kédougou, ses agent ont réalisé deux autres importantes saisies à Missirah (Foundiougne) et à Joal (Mbour). La quantité de ces saisies est évaluée à 341 kg.



En effet, le lundi 25 novembre 2019, la Brigade Commerciale des Douanes de Karang a mis la main sur plusieurs sacs contenant 281 kg de chanvre indien. La drogue a été cachée dans la forêt de Missirah. Les trafiquants avaient débarqué la marchandise prohibée d’une pirogue, avant de la dissimuler dans le bois, attendant la nuit pour venir la récupérer et rallier les grandes localités les plus proches.



Au lendemain de cette prise, les agents de surveillance de la Brigade maritime des Douanes de Joal ont aussi mis la main sur 60 kg de chanvre indien, au large de Joal. La drogue a été convoyée par trois individus à bord d’une pirogue motorisée. Arrêtés, les trafiquants ont été arrêtés et mis à la disposition de la justice.





