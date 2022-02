Trafic de drogue. L’ex-président hondurien Hernández bientôt extradé aux États-Unis ? Rédigé par leral.net le Mardi 15 Février 2022 à 13:38 | | 0 commentaire(s)| Washington a demandé officiellement l’arrestation de l’ancien chef d’État, à la tête du Honduras de 2014 à janvier 2022. Une demi-surprise pour le quotidien La Prensa, qui rappelle que la justice américaine affirme depuis des années que “JOH” a facilité et protégé le trafic de drogue dans son pays.



Un coup de tonnerre que beaucoup avaient vu venir ? “Les États-Unis demandent l’extradition de JOH”, titre le quotidien La Prensa en une de son édition du 15 février. La veille, le gouvernement américain a en effet lancé une procédure contre l’ancien président Juan Orlando Hernández (JOH), suspecté d’avoir facilité le trafic de drogue vers les États-Unis.



“La justice américaine affirme depuis des années que le Honduras est un narco-État et qu’Hernández, ainsi que d’autres responsables politiques, judiciaires et des forces de sécurité, a accepté des pots-de-vin pour protéger et faciliter la contrebande de drogue au Honduras”, souligne La Prensa.



Des accusations que l’ancien président, qui a quitté le pouvoir le 27 janvier, a “toujours niées”. D’après le quotidien, JOH considère qu’il est victime des narcotrafiquants, “qui cherchent à se venger du démantèlement de leurs cartels opéré sous son administration”. Et ce même si, en mars 2021, son frère, Tony Hernández, a été condamné à la prison à perpétuité par la justice américaine pour trafic de drogue.



“Sujet explosif”



La Cour suprême hondurienne va désigner ce mardi 15 février un juge qui devra “statuer sur l’extradition de l’ancien président”, poursuit La Prensa. Lundi, la confusion semblait régner autour de la situation de JOH.

