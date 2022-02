Trafic de drogue: Le mécanicien transportait 7 kilos de chanvre indien, de Kaolack à Dakar En 2020, à cause du confinement du fait de la pandémie de coronavirus, Sidy Lô s’est lancé dans le trafic de drogue. Pour se faire de l’argent, il a accepté de transporter 7 kilos de chanvre indien de Kaolack à Dakar, avant de se faire alpaguer en cours de route. Jugé jeudi devant la Chambre criminelle de Dakar, il risque 10 ans de travaux forcés. Le délibéré a été fixé pour le 16 février prochain.

Dans le courant de l’année 2020, Sidy Lô, qui voyageait avec en sa possession un sac à dos qui contenait 7 kilos de chanvre indien, avait pris un bus de transport en commun pour venir à Dakar. Il avait quitté Kaolack. Mais en cours de route, durant un contrôle de routine, le produit qu’il détenait a été découvert par les gendarmes. Arrêté et soumis au feu roulant des questions par les pandores, Sidy Lô a reconnu les faits, avant de révéler que la drogue devait être écoulée sur le marché dakarois.



La quarantaine, indique "L'As", l’accusé a comparu hier à la barre de la Chambre criminelle de Dakar pour trafic intérieur de drogue, où il a soutenu que c’est un de ses amis qui lui avait proposé de convoyer le yamba de Kaolack à Dakar. «J’ai accepté sa proposition parce que cela coïncidait avec la période du confinement et j’étais complètement fauché. J’avais transporté deux kilogrammes de chanvre indien», s’est-il défendu. Pourtant, devant les gendarmes, il avait indiqué que la quantité de drogue était de 7 kilos. C’est lors de son interrogatoire au fond devant le juge d’instruction, qu’il a varié en parlant de 2 kg. Il révélait aussi que la drogue était destinée à la vente, dans la mesure où il était confronté à des problèmes d’argent.



Dans son réquisitoire, le substitut du procureur a soutenu que les faits sont constants dès l’instant que le mis en cause a reconnu la paternité du sac contenant le chanvre indien. « Il a changé uniquement de version sur la quantité. Des contestations qui sont tardives puisque les gendarmes ont révélé qu’il s’agissait bien de 7 kg », affirme le parquetier, qui a requis 10 ans de réclusion criminelle. Avocat de la défense, Me Oumar Diallo estime que son client est un délinquant occasionnel. C’est pourquoi il a sollicité la disqualification des faits en détention en vue de l’usage. Délibéré le 15 février 2022.

