Trafic de drogue : Les douaniers de Koumpentoum font une saisie record de cocaïne Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2024 à 01:36

Sénégal Atlanticactu/ Koumpentoum/ Khadim Mbodj Et de trois pour les Gabelous de Koungheul qui ont battu dimanche tous les records de saisies terrestres de cocaïne. Lors d'intervention, qui a eu lieu aux alentours de 10 heures, une saisie de 235 kilogrammes de cocaïne pure, répartis en 210 plaquettes a été opérée. Cette marchandise illicite est estimée à une valeur de 18,8 milliards de francs CFA sur le marché. La saisie découle d'un contrôle approfondi d'un véhicule de type pick-up L200 mono cabine, intercepté en provenance d'un pays voisin. Les agents ont découvert une cachette ingénieusement dissimulée entre le châssis et la benne, où étaient entreposées les plaquettes de cocaïne. Le conducteur, identifié comme étant de nationalité étrangère, a été immédiatement arrêté. Les tests de détection effectués par les Douanes ont confirmé la nature de la drogue, une conclusion corroborée par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique. Cette nouvelle saisie s'inscrit dans une série d'opérations fructueuses menées par les unités douanières sénégalaises. Entre mars et novembre 2024, ce sont au total 2 114 kilogrammes de cocaïne qui ont été interceptés sur le corridor Dakar-Kidira, pour une valeur estimée à plus de 169 milliards de francs CFA. Malgré leur ingéniosité les trafiquants de drogue tombent régulièrement dans les filets de la douane sénégalaise L'Administration des Douanes a réaffirmé son engagement dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée (CTO), en particulier le trafic international de drogues. Grâce à des dispositifs de surveillance renforcés et des technologies modernes de détection, les agents continuent de perturber les réseaux criminels opérant dans la région. L'enquête concernant cette dernière saisie est en cours, et les autorités douanières espèrent que son aboutissement permettra de remonter les filières impliquées dans ce trafic. Avec des résultats aussi impressionnants, les Douanes sénégalaises se positionnent comme un acteur clé dans la sécurisation des frontières et la lutte contre le fléau mondial de la drogue.



Source : Source : https://atlanticactu.com/trafic-de-drogue-les-doua...

