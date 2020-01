Trafic de drogue, agression de professeurs...les goulots d'étranglement de l'enseignement à Bignona L’inspecteur de l’Education et de la Formation de Bignona 2 a fait un diagnostic sans complaisance de la déperdition scolaire dans cette région. Made Faye a listé le blocage du système éducatif par des communautés, les agressions commises contre des enseignants, le trafic de chanvre indien, impliquant des élèves et même des enseignants, lors de la célébration de la journée de l’excellence à Bignona, samedi. A signaler que 307 lauréats ont été primés pour l’édition de cette année.

