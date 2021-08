Trafic de faux billets à la Cité Mixta: Deux trafiquants, arrêtés avec plus de deux (2) millions de FCfa Un réseau de trafiquants de faux billets a été démentelé à la Cité Mixta avec plus de deux(2) millions par la Division spéciale de cybersécurité (Dsc). Ladite Division a exploité un information, faisant état d'une bande qui s'active dans la mise en circulation de billets de banque, non authentiques.

Les éléments du Groupe de recherche et d’interpellation (Gri) de ce service ont surpris dans un appartement au niveau de cette localité, deux faussaires. Et, la descente policière à la Cité Mixta s'est soldée par la saisie de 2.500.000 en faux billets de banque et 7 téléphones portables.



M.Diouf, vendeur de téléphones portables et son acolyte M. Ndiaye commerçant, pris la main dans le sac, ont été embarqués dans les locaux de la Division Spéciale de Cybercriminalité pour enquête.



Ainsi, arrêtés, ces faussaires sont placés présentement, en garde-à-vue. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, contrefaçon, détention et mise en circulation de monnaies, ayant cours légal sur le territoire national.



