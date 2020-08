Trafic de faux billets : un réseau démantelé à Guinaw Rail, quelques éléments de la bande en fuite Dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière et l’insécurité, le Commissariat d’arrondissement de Guinaw rails a interpellé 04 individus membres d’un vaste réseau de trafiquants de faux-billets. Ce sont entre autres de C.H. Tall, de son cousin M.B. Tall, de H.S et M.B.S.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 13:52 | | 0 commentaire(s)|

D’après les sources de « L’As quotidien », les mis en cause ont été alpagués à Guinaw rails Nord. Les hommes du Commissaire Dame Touré mis au courant d’un vaste réseau de trafic de faux billets entretenus dans la zone ont mis en place une planque pour surveiller les moindres déplacements des mis en cause.



Ce qui va porter ses fruits puisque les limiers de Guinaw rails, dans leurs investigations, vont réussir à mettre la main sur C.H. Tall et son cousin M.B. Tall qui détenaient par devers eux 700 mille francs en faux billets de 10 mille francs.



Des perquisitions faites dans d’autres maisons ont permis d’interpeller 02 autres éléments de la bande que sont H.S et M.B.S. Par la suite, une réquisition envoyée par les limiers de Guinaw rails à la Police scientifique a permis de confirmer qu’il s’agissait également de faux billets de banque que les mis en cause tentaient de mettre en circulation.



Suffisant alors pour que les malfaiteurs soient placés en garde à vue pour détention et trafic de faux billets de banque. D’ailleurs nos sources nous signalent que les limiers sont à la traque d’autres éléments de la bande en fuite.



D’après nos confrères, les personnes interpellées ne vont pas tarder à être déférées au parquet. Affaire à suivre



