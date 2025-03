Trafic de migrants : Comment le maire de Dionewar orchestrait une véritable organisation criminelle

D’après les révélations du journal "Libération", une véritable organisation criminelle, spécialisée dans le trafic de migrants, a été démantelée par la gendarmerie de Foundiougne. Cette entente mafieuse, active depuis plusieurs années, est à l’origine de nombreux départs de pirogues à partir des îles du Saloum.



C’est finalement aujourd’hui que le maire de Dionewar et ses complices, seront déférés devant le Parquet financier de Dakar. Selon "Libération", l’enquête a permis d’établir l’existence d’un réseau structuré, impliquant plusieurs individus aux profils variés. Parmi eux, Lassana Sarr, 45 ans, est tombé en même temps que six autres personnes : L. D. (42 ans), né à Falia, maçon ; Ab. S. (22 ans), né à Joal, pêcheur ; Ab. F. (24 ans), né à Darou Mbossé, électricien ; O. S. (32 ans), né à Palmarin Ngallou, pêcheur ; P. S. D. (52 ans), né à Dakar, ouvrier, demeurant à Palmarin ; M. Nd. (37 ans), né à Bakel, ouvrier, demeurant également à Palmarin, lit-on dans Senenews.



Tous sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie. Selon les éléments obtenus par "Libération", l’interception de 241 migrants au large de Bassar (commune de Bassoul), a permis de confirmer que ce groupe criminel organisait, depuis plusieurs années, des voyages clandestins très lucratifs. Les candidats au départ payaient entre 300 000 et 400 000 FCfa par personne. Un des organisateurs, passant aux aveux, a révélé qu’une somme de 5 millions FCfa, issue des paiements des derniers candidats, avait été confiée à une femme à Mbour. La bonne foi de cette dernière ayant été établie, elle a été remise en liberté, après 24 heures de garde-à-vue.



Toujours selon "Libération", l’enquête des gendarmes a révélé que chaque membre du groupe jouait un rôle bien défini, du recruteur au convoyeur, en passant par le logisticien. Les réquisitions téléphoniques ont aussi démontré que, dans les instants précédant le départ des migrants, Lassana Sarr prenait régulièrement des nouvelles de ses complices, pour s’assurer que « tout allait bien ». Malgré ces éléments accablants, l’intéressé prétendait chercher des avocats pour les mis en cause, une défense jugée peu convaincante par les enquêteurs. L’affaire suit son cours et devrait connaître de nouveaux développements dans les jours à venir, rapporte "Libération".