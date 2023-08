Trafic de migrants clandestins: « La loi s’appliquera sans concession», selon Antoine Diome Rédigé par leral.net le Samedi 26 Août 2023 à 13:58 | | 0 commentaire(s)|

Comme déjà annoncé par lesoleil.sn, les 150 migrants clandestins interpellés par la Marine nationale sur les côtes sénégalaises ont été accueillis tard dans la soirée à la base navale Amirale Faye Gassama de Dakar. Dans ce groupe, il y a trois femmes et quatre mineurs. Ils ont été accueillis par le Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix […] Comme déjà annoncé par lesoleil.sn, les 150 migrants clandestins interpellés par la Marine nationale sur les côtes sénégalaises ont été accueillis tard dans la soirée à la base navale Amirale Faye Gassama de Dakar. Dans ce groupe, il y a trois femmes et quatre mineurs. Ils ont été accueillis par le Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui les a réconfortés. « Nous tenons toujours à faire part, dans le cadre de la communication, qu’il existe une migration légale. Par exemple, la migration circulaire qui est en train d’être mise en œuvre avec l’Espagne. Pour toutes ces raisons, qu’il s’agisse de causes économiques ou sociologiques, les politiques qui sont menées par l’État du Sénégal sont toujours pour ces jeunes », a notamment assuré M. Diome, qui s’est adressé à la presse après un message poignant destiné exclusivement aux migrants. Mais, d’un ton plus ferme, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique demeure intransigeant face aux convoyeurs qui sont, selon lui, les responsables. « Ce sont des trafiquants et la loi s’appliquera sans concession », a-t-il promis, en présence du Contre-amiral Abdou Sène, Chef d’état-major de la Marine nationale, du Secrétaire permanent du Comité interministériel de lutte contre l’émigration clandestine (CILEC), le Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Mamadou Bocar Ly, ainsi que de plusieurs autres autorités du pays. Pour rappel, la prise est réalisée par un des patrouilleurs de l’armée nationale à 200 km au large de Saint-Louis.



Source : Source : https://lesoleil.sn/trafic-de-migrants-clandestins...

Accueil Envoyer à un ami Partager