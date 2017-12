Trafic de migrants vers la Libye : Un passeur arrêté à sa sortie d’une émission à la Rfm

Les carottes semblent cuites pour le présumé passeur Adama Mbaye, cité dans plusieurs affaires de trafics de migrants africains dont des Sénégalais, en Libye. Appréhendé dans la nuit du samedi, par les gendarmes de la Brigade de recherches, dans les locaux de la Rfm, il participait à l’émission «Thème de la semaine».



L’affaire a éclaté après une plainte d’une certaine Ndèye Sonko contre un tiers, pour abus de confiance portant sur 800 mille francs CFA. Au cours de l’enquête, les pandores découvrent que la plaignante recevait de fortes sommes d’argent en provenance de la Libye. Auditionnée sur ces faits, elle craque et confesse son implication dans un réseau de passeurs de migrants vers la Libye.



De ce coup de filet, les gendarmes établissent un lien entre le réseau de Ndèye Sonko et celui d’Adama Mbaye, souvent cité par les migrants sénégalais et gambiens dans des témoignages, poignants, de leur cauchemardesque séjour en Libye, rapporte L’Observateur.



Entre-temps, les éléments section de recherchent apprirent que le sieur Mbaye s’est fait inviter (samedi) à l’émission «Thème de la semaine», pour dit-il, apporter sa part de vérité sur les accusations portées contre lui. Dans leur plan, les gendarmes associent l’animateur de la Rfm Ndoye Bane, qui était en contact avec Adama Mbaye.



Ce dernier organise une confrontation entre le présumé passeur et ses victimes Mor Mar et Mouhamed Dieng, à l’antenne. Ils ont tous les trois été cueillis à 3 heures du matin à leur sortie de l’émission, au cours de laquelle, Adama Mbaye a fait des aveux circonstanciés. Aux dernières nouvelles, les enquêteurs de la Section de recherches ont dans leur viseur Amsatou Dieng, gérante de structure de transfert d’argent établie à Touba, également impliquée dans le réseau de trafic.