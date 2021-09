Trafic de passeports diplomatiques: Kilifeu coincé, devient amnésique L'étau se resserre sur Mbissane Seck alias Kilifeu qui a été cueilli par la Division d'Investigations Criminelles (Dic) ce mardi pour audition. le rappeur a été finalement placé en garde à vue.

Interrogé sur le vendeur de passeport diplomatique qu'il avait évoqué dans la vidéo, devient subitement amnésique, ne se souvenant pas d'avoir prononcé ou fait allusion à lui, indique Les Echos.



Pour rappel, Kilifeu, dans une vidéo traitait avec une autre personne de visa et de passeports diplomatiques qu'il disait avoir les moyens de le les lui obtenir.



Deux (2) mois après, il a été alpagué par la Dic et devra apporter les preuves que tout ceci est un coup monté.

