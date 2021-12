Trafic de passeports diplomatiques: La Journaliste Louise T.A.Sagna avoue encaissé plus de 6 millions F CFA, mais... Une journaliste a été convoquée et entendue longuement par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic). En effet, Louise Tina Adama Sagna pour ne pas la citer, avait encaissé un montant de plus de 6 millions francs à la Présidence de la République, dans le cadre de ce trafic, selon Seneweb.

L'enquête ouverte par la Dic sur des faits de trafic de passeports diplomatiques a permis de découvrir une décharge signée par la journaliste Louise Tina Adama Sagna. En effet, cette dernière avait reçue une somme de 6.800.000 francs à la Présidence de la République.



Déférant à la convocation des enquêteurs, la dame déclarera sur procès-verbal qu'elle n'est liée ni de près ni de loin à cette entreprise délictuelle. Mais elle a confié qu'elle entretient une relation amoureuse avec Limamou Laye Seck (cerveau de cette mafia).



Je m'étais rendue à la Présidence de la République pour récupérer une enveloppe sur instruction de mon petit ami Limamou Laye Seck. Arrivée à destination, on m'a remise un montant de six millions huit cent mille contre une décharge établie au profit de F.K (un ancien ambassadeur)" a-t-elle expliqué lors de son interrogatoire.



Toutefois, la journaliste de préciser qu'elle a reversé l'intégralité des fonds (6.800.000) à Seydina Issa Laye Seck sur instruction de son petit ami Limamou Laye Seck.



Cuisiné, Seydina Issa Laye Seck avoue avoir encaissé le montant de 6.800.000 francs cfa auprès de la journaliste Louise Tina Adama.



Les redoutables enquêteurs ont confronté les deux "amoureux". Mais la journaliste Louise Tina Adama Sagna n'a pas varié dans son récit tenu lors de son interrogatoire. Et le cerveau présumé de cette mafia a confirmé avoir envoyé la dame encaisser les fonds à la Présidence de la République . Finalement, la journaliste a été libérée par la Dic.

